Рецидивисты унесли из магазина на Маршала Захарова кофе и рыбу

После грабежа группа скрылась на автомобиле.

Во вторник, 26 ноября, вневедомственная охрана ВНГ по Красносельскому району задержали четверых магазинных воров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации стражей правопорядка, трое мужчин и женщина ворвались в магазин на Маршала Захарова примерно в полдень, избили продавца, похитили кофе, рыбу и другие продукты питания, после чего скрылись с награбленным на своем автомобиле.

Персонал магазина сразу сообщил о произошедшем правоохранителям, сотрудники смогли назвать приметы грабителей и номерные знаки их автомобиля. По горячим следам поймали всех воришек у дома №21 по Петергофскому шоссе, трое мужчин и женщина все еще были а автомобиле и не расставались с похищенными продуктами.

Как выяснилось, ранее все задержанные были неоднократно судимы, в том числе за тяжкие преступления. Грабителей передали полицейским.

Также в Петербурге белорус лишился почти 5 млн рублей на ужине с приятелем.

Фото: Piter.TV