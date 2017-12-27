На проспекте Героев рецидивист выпрыгнул со второго этажа, чтобы сбежать от полиции

В Кировском районе подозреваемый в грабеже попытался скрыться от оперативников путем выхода через окно.

В Кировском районе пытавшийся сбежать от полиции рецидивист выпрыгнул из окна. В настоящее время пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение на Авангардной улице. За его палатой наблюдают оперативники.

Сообщается, что в первом часу ночи 11 января в городскую больницу номер 15 привезли жителя города Бендеры. Мужчина выпал с высоты второго этажа дома номер 24 корпус 2 по проспекту Героев. решиться на отчаянную попытку побега молдаванин решился после прихода к нему сотрудников полиции. Представители закона подозревают его в грабеже. По данным следствия, злоумышленник находится в федеральном розыске. Ранее он уже был судим за мошенничество и вымогательство.

Медики выявили у пациента закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.