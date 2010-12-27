В Сосновой Поляне бывший уголовник пьяный стрелял в соседа и угрожал его семье

В Красносельском районе петербуржец стрелял в соседа по пьяни.

В Сосновой Поляне местный житель попытался выстрелить в соседа, но не попал в цель. Инцидент произошел по улице Пионерстроя около часа ночи 2 мая. О произошедшем сообщил 38-летний петербуржец, который обратился в полицию за защитой. По его сведениям, 42-летний знакомый напал на него. Преступник был пьян, поэтому не смог совершить задуманное так, как рассчитывал. Приехавшие на место оперативники изъяли у нетрезвого гражданина травматический пистолет. Срок лицензии на оружие истек летом 2015 года.

По сведениям от пострадавшей стороны, сосед угрожал не только его собственной жизни, но и здоровью близких ему людей и семьи. В отношении дебошира будет возбуждено уголовное дело. Участковый установил, что ранее злоумышленник был судим за угрозы убийством.

Напомним, что в Горелово цыганка "сняла порчу" с иностранки за 50 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

