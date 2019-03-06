Рецидивист надругался над 14-летней девочкой в Петербурге

Выяснилось, что мужчина заманил ребенка в съемную комнату на проспекте Мечникова. Там он, применив физическую силу, надругался над девочкой.

В Петербурге рецидивист надругался над несовершеннолетней девочкой, ей понадобилась помощь медиков. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 26 мая около 01:20 обратилась петербурженка, которая заявила, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 14-летней дочери.

Выяснилось, что мужчина заманил ребенка в съемную комнату на проспекте Мечникова. Там он, применив физическую силу, надругался над девочкой. В больнице пострадавшей диагностировали гематомы подвздошной области и голени.

Подозреваемого оперативно задержали, им оказался 43-летний житель Приозерского района Ленобласти. Он уже 12 раз был судим за кражу, грабеж, управление автомобилем в опьянении и др.

Ранее против петербуржца, домогавшегося до родной дочери, возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv