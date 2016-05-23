Сладкая жизнь Феллини: задумайтесь о смысле жизни

9 сентября в "Родине" состоялся кинопоказ культового шедевра Феллини - "сладкой жизни".

9 сентября в киноцентре Родина прошёл показ картины «Сладкая жизнь», 1960 года, мэтра итальянского кино Федерико Феллини. Это был первый фильм режиссера, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. С тех пор Канны боготворят Феллини. Даже оформляют фестивали с использованием декораций к его фильмам. Картина и правда получилась великой и повлияла на весь последующий кинематограф.

Если задуматься над тем, чем именно «Сладкая жизнь» покорила Канский фестиваль и вызвала такую бурю обсуждений, критики, любви и ненависти, можно вспомнить о трёх вещах, которые она подарила всему миру: термин «Папарацци», выражение «Дольче вита», уже не требующее перевода, и моду на итальянскую моду и Италию в целом.

Кроме того, Феллини был первым режиссером, который так честно, тонко и остроумно показал поколение людей, которые с одной стороны понимают кризис своей жизни и отсутствие в ней смысла, а с другой - ничего не хотят менять.

Действие картины происходит в Риме 50-х годов.

Главный герой, Марчелло (которого сыграл молодой Марчелло Мастроянни), работает репортером, вхож в светские круги, окружён красивейшими женщинами, многие из которых им восхищаются. Жизнь героя со стороны напоминает нескончаемый праздник. Единственным якорем, тянущим его на дно обыденности и рутины является невеста Эмма, совсем не принадлежащая к светской тусовке. Не смотря на свой образ жизни, Марчелло как будто чувствует себя несчастным и тянется к другу-интеллектуалу Штайнеру, у которого есть жена, двое детей и творческая реализация. Марчелло надеется под влиянием Штайнера стать лучше и познать смысл жизни... Но, внезапно, Штайнер кончает жизнь самоубийством, убив перед этим и детей. Марчелло ненадолго теряется, а потом ныряет ещё отчаяннее в омут роскоши и разврата. Интересен образ молоденькой девушки-официантки, которая появляется в фильме дважды и олицетворяет с собой чистоту и красоту в простоте. Она зовёт Марчелло в самом конце картины, но герой, как ни старается, не может её расслышать и убегает веселиться дальше.

Если пересказывать сюжет «Сладкой жизни» он покажется довольно простым и неинтересным. Но это не так. Ведь фильм соткан из отдельных фрагментов, коротких зарисовок и Марчелло является не главным элементом картины, а, скорее связующей нитью между отдельными сценами, показывающими жизнь итальянской богемы. Феллини, рассказывая о создании картины, писал следующее:

«Этот фильм не должен представлять сюжетную историю... сложим вместе весь собраный материал, поговорим откровенно, поделимся мыслями, вспомним о том, что мы читали в газетах, в комиксах, положимся на наши заметки... Все документы на стол в самом хаотическом виде!». Так и получилось. Стоит заметить, что эпизодическая структура выбрана мастером не случайно. Она —наследие неореализма, из которого вырос режиссёр.



Трудно сказать, о чем именно «Сладкая жизнь». Каждый зритель найдёт в этом фильме, ставшем классикой итальянского кино, что-то своё. И забавное, и грустное. Многие критики сходятся на том, что «Сладкая жизнь» рассказывает о загнивании буржуазного общества, разрушении Личности, если у неё нет впереди идеала. Картина не даёт ответов на вопрос в чем смысл жизни, но ставит его, что очень важно. Феллини не выступает критиком общества, скорее наблюдателем. Не давая оценок, он показывает жизнь с разных сторон и предлагает зрителю самому сделать выводы.

Елизавета Назаренкова