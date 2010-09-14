Ребёнок с инвалидностью выпал из окна в Аннино

Третьеклассник с диагнозом "аутизм" проживал в благополучной многодетной семье.

Во вторник, 20 июля, в Ленобласти снова произошло падение ребёнка из окна. В посёлке Аннино Ломоносовского района 11-летнего мальчика обнаружили у дома по улице 10-й Пятилетки. О гибели третьеклассника сообщил источник 47news в правоохранительных органах.



Во время падения с высоты четвёртого этажа ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. Отмечается, что погибший наблюдался у специалистов, поскольку у него был диагностирован аутизм. Его воспитывала благополучная многодетная семья.



Тело было передано в морг, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Новой Ладоге малыш выпал из окна с москитной сеткой и выжил.

Фото: Piter.TV