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Ребёнок с инвалидностью выпал из окна в Аннино
Сегодня, 12:37
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Ребёнок с инвалидностью выпал из окна в Аннино

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Третьеклассник с диагнозом "аутизм" проживал в благополучной многодетной семье.

Во вторник, 20 июля, в Ленобласти снова произошло падение ребёнка из окна. В посёлке Аннино Ломоносовского района 11-летнего мальчика обнаружили у дома по улице 10-й Пятилетки. О гибели третьеклассника сообщил источник 47news в правоохранительных органах.

Во время падения с высоты четвёртого этажа ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. Отмечается, что погибший наблюдался  у специалистов, поскольку у него был диагностирован аутизм. Его воспитывала благополучная многодетная семья.

Тело было передано в морг, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что в  Новой Ладоге малыш выпал из окна с москитной сеткой и выжил.

Фото: Piter.TV

Теги: аннино, инвалидность, ленинградская область, падение из окна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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