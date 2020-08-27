Ребенок на самокате едва не попал под машину на Искровском проспекте

Мальчик вовремя среагировал и затормозил.

Днем 26 августа на пересечении улицы Крыленко и Искровского проспекта едва не случилась трагедия: маленький мальчик на трехколесном самокате выехал прямо на проезжую часть и чуть не попал под колеса машины. Об этом в соцсетях рассказал автомобилист, который чудом не сбил ребенка.

Просто слов нет... Пожалуйста, объясняете детям, что дорога - это смертельная опасность. Чудом все обошлось, у пацана реакция оказалась лучше воспитания. автомобилист

На видео заметно, как мальчик затормозил в самую последнюю секунду рядом с машиной. Ребенок успел проехать и мимо загруженной автомобилями улицы Крыленко, не попав под колеса. В комментариях пользователи почти единогласно обвинили в ребяческой выходке родителей, которые не взяли мальчика за руку и не уследили за ним.

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