Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Ребенок 7 лет пострадал в аварии на Ленинском проспекте
Сегодня, 13:51
0
justhuman67
180

Ребенок 7 лет пострадал в аварии на Ленинском проспекте

0
 
 

Две иномарки столкнулись в Кировском районе Петербурга

На перекрестке бульвара Новаторов и Ленинского проспекта в Санкт-Петербурге произошла авария. Утром 16 марта автомобили марок Suzuki и Peugeot столкнулись, сообщают 78.ru ссылаясь на правоохранительные органы.

По данным отдела пропаганды ГИБДД РФ по Петербургу и Ленобласти, столкновение произошло около 08:50 мск сегодня утром. За рулем Peugeot находилась женщина 37 лет, а также 7-летний ребенок сидел в салоне. В результате аварии школьник получил травмы средней тяжести.

В Suzuki за рулем был 42-летний мужчина, получивший в результате травмы.

По факту аварии проводится проверка.

Фото: pixabay

Теги: аварии , дтп , происшествия спб
Категории: Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5