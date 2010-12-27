Ребенок 7 лет пострадал в аварии на Ленинском проспекте

Две иномарки столкнулись в Кировском районе Петербурга

На перекрестке бульвара Новаторов и Ленинского проспекта в Санкт-Петербурге произошла авария. Утром 16 марта автомобили марок Suzuki и Peugeot столкнулись, сообщают 78.ru ссылаясь на правоохранительные органы.

По данным отдела пропаганды ГИБДД РФ по Петербургу и Ленобласти, столкновение произошло около 08:50 мск сегодня утром. За рулем Peugeot находилась женщина 37 лет, а также 7-летний ребенок сидел в салоне. В результате аварии школьник получил травмы средней тяжести.

В Suzuki за рулем был 42-летний мужчина, получивший в результате травмы.

По факту аварии проводится проверка.

Фото: pixabay