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Ребенка погибшей от коронавируса матери передадут его тёте
Сегодня, 22:18
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smirenny

Ребенка погибшей от коронавируса матери передадут его тёте

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Малышу исполнилось 4,5 месяца.

В четверг, 1 апреля, появилась информация, что в ближайшее время малыша Кирея передадут под опеку тете. Малыш лишился мамы, которая умерла вскоре после родов в ноябре. Жертвами инфекции стали бабушка и дедушка мальчика.

Тетя Кирея живет в Мордовии. В воскресенье, 18 апреля, пройдет заседание по делу об отцовстве: в органы опеки обратился мужчина и назвал себя биологическим отцом ребенка. По результатам досудебной генетической экспертизы, потенциальный отец на самом деле не является биологическим. Об этом сообищила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка.

Ранее мы писали, что стала известна судьба малыша, вся семья которого скончалась от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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