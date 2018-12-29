Цыганку с восьмилетним мальчиком задержали в Кудрово

Женщина находилась в федеральном розыске за карманные кражи.

Поздно вечером 22 января сотрудникам уголовного розыска Петербурга удалось задержать цыганку, находящуюся в федеральном розыске. 33-летнюю женщину поймали возле дома №50/1 по Центральной улице в Кудрово Всеволожского района Ленобласти. Вместе с ней был 8-летний мальчик. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Нашему изданию стало известно, что стражи порядка розыскивали уроженку Новосибирска с июня 2017 года. Ее подозревают в многочисленных карманных кражах.

После задержания женщину с ребенком доставили в 128-й отдел полиции. Пока цыганка общалась с правоохранителями, несовершеннолетнего мальчика отправили в детскую городскую больницу №5 имени Филатова.

Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент решается судьба ребенка.

Ранее мы писали, что цыганка загипнотизировала и ограбила студентку в Красном селе.

Фото: pixabay.com