Развязку ЗСД с Благодатной перекроют в ночь на 4 февраля

На объекте идет строительство Витебской развязки.

Проезд по развязке ЗСД с Благодатной улицей ограничат в ночь на 4 февраля для проведения строительных работ. Развязку и съезд перекроют в 00:00 и откроют в 06:00. На объекте идет строительство Витебской развязки, перекрывать проезд будут поэтапно в течение ночи.

С 00:00 до 06:00 въезд на ЗСД с Благодатной улицы в направлении КАД (Север) и съезды с ЗСД на Благодатную будут работать в штатном режиме. С 02:00 до 04:00 перекроют въезд на ЗСД с Благодатной в сторону КАД (Юг).

При этом движение по основному ходу магистрали в южном направлении ограничивать не будут.

С 4 февраля по 8 июля ограничат движение транспорта по Бухарестской улице (от улицы Ярослава Гашека до Малой Балканской улицы). На данном участке будут ремонтировать трамвайные пути.

Фото: Piter.tv