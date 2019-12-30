В конце января в Петербурге выберут подрядчиков для строительства дорожных развязок

Самым дорогим станет строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

К концу января "Дирекция транспортного строительства" определит подрядчиков для строительства трех крупных объектов, общая стоимость которых около 16 миллиардов рублей. Об этом стало известно из сайта госзакупок.

Первый объект – строительство южного и северного эстакадных съездов к Приморскому шоссе, Приморскому проспекту и улице Савушкина. Работы оцениваются в 3,8 миллиарда рублей. Также в этом году должен начаться второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе, стоимость которого оценили в 3,9 миллиарда рублей.

И самым дорогим станет строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Проект оценивается в 8,1 миллиарда рублей, работы должны начаться в этом году. Имя подрядчика назовут 12 февраля этого года. Полностью строительство должно завершиться в 2023 году.

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