Петербурженка заподозрила малознакомого в совращении её маленького сына в коммуналке

Оперативники задержали предполагаемого совратителя: им оказался 31-летний мужчина.

Вечером в среду, 23 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Полевой улице в посёлке Металлострой женщина бьёт ребёнка. Как выяснилось позже, между малознакомым мужчиной и петербурженкой произошёл конфликт после совершения им развратных действий в отношении сына последней. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники задержали предполагаемого совратителя: им оказался 31-летний мужчина. Мать ребёнка 2017 года рождения утверждает, что преступление случилось 16:00 до 19:30 в коммунальной квартире.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, откуда госпитализирован в связи с ухудшимся самочувствием на фоне диабета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербурженка заявила, что стала жертвой изнасилования в парке Малиновка.

Фото: Piter.TV