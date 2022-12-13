В ночь на 28 марта в Петербурге будут разведены 4 моста

Кроме того, каждую ночь продолжит оставаться закрытым Биржевой мост.

В Северной столице по-прежнему проходят технологические разводки мостов перед предстоящим весенним сезоном. В ночь с 27 на 28 марта специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" разведут 4 переправы, рассказала пресс-служба организации.

Так, речь идёт о разводке Володарского моста (с 2:00 по 5:45), моста Александра Невского (с 2:20 до 5:10), Троицкого (с 1:20 до 4:50) и Благовещенского мостов (с 1:25 до 5:00). Кроме того, каждую ночь продолжит оставаться закрытым Биржевой мост.

В "Мостотресте" напомнили, что мосты будут разводить проводиться в указанные промежутки времени, но не обязательно на весь их период.

Ранее мы сообщили о том, что на Биржевой мост вернулись перила с трезубцами.

Фото: Спб ГБУ "Мостотрест"