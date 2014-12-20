Разводку Ладожского моста на трассе Р-21 перенесли на 14 сентября

Мост должны были развести сегодня.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что запланированная на 13 сентября разводка Ладожского моста через Неву на км 40+162 федеральной дороги Р-21 "Кола" в Кировском районе Ленинградской области отменена из-за неготовности состава судов.

Отмечается, что по реке должен был пройти барже-буксирный состав "Паллада" + "ОТ-2417" + "Блок 1 – 2СМЕ13". Разводку запланировали 14 сентября 2021 года с 10:00 до 10:45. В период разводки движение по участку дороги Р-21 будет полностью перекрыто.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы писали, что Коллонтай и Большой Смоленский проспект соединит новый разводной мост.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"