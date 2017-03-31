"Ведомости": РПЦ просит Путина превратить Сергиев Посад в православный Ватикан за 140 млрд рублей

План развития по заказу государственной компании уже подготовило консалтинговое бюро.

Сергиев Посад может превратиться в православный Ватикан за 140 млрд рублей. РПЦ просит Путина поддержать концепцию превращения города в столицу православия. Об этом сообщили "Ведомости".

План развития по заказу государственной компании уже подготовило консалтинговое бюро. Концепция развития формируется вокруг Троице-Сергиевой лавры. В планах, создать два центра: культурно-представительский и административно-деловой. Проект оценивается в 120–140 млрд рублей.

Все государственные учреждения будут располагаться в административно-деловом центре, а "православная" часть разместится в культурно-представительском центре. Город должен стать более туристически привлекательным за счет строительства хостелов, отелей, музеев и парков.

Макаров считает, что без строительства храмов Россия придет в запущение.