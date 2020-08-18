Развеян миф о вреде жирных продуктов

В La Vanguardia составили список из продуктов, полезных для организма, но обладающих высоким содержанием жиров.

Испанские диетологи развеяли миф о вреде жирных продуктов. Слова специалистов приводит местная газета La Vanguardia. Медики составили топ из пяти продуктов, которые несмотря на калорийность и жирность необходимы для человеческого организма. В перечень попали куриные яйца, которые обогащены жирами, белками и витаминами. Отмечена польза орехов, которые лучше всего употреблять на завтрак.

Диетологи посоветовали внести в рацион авокадо, который содержит жиры, полезные для сердечной мышцы. На орган благотворно влияет и лосось, несмотря на высокую жирность и калорийность. Врачи советуют не пугаться молочных продуктов с насыщенными жирами и не заменять из растительным молоком.

Назван незаменимый для организма продукт.

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