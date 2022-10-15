Разведка "Вагнера" заняла новые позиции на лисичанском направлении

Военные проверили три базы отдыха в регионе.

Разведка частной военной компании "Вагнер" заняла новые боевые позиции на лисичанском направлении. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на участников российской ЧВК. Специалисты рассказали о том, что изучена территория, на которых находятся три базы отдыха, а также прилегающую к ним лесополосу. Таким образом военные расширили зону нахождения на специальной военной оерации.

До противника метров 250, может быть, 300. В следующей посадке они стоят. Пусть кричат "Слава Украине", кому угодно. Мы все равно придем и заберем. Это наша земля. источник СМИ

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости