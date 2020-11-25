На данный момент на даче живет семья с детьми.

Способную обрушиться в любой момент дачу Кривдиной в Сестрорецке хотят признать аварийной. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на слова руководителя пресс-службы администрации Курортного района Ларисы Шаймухановой.

На данный момент в разрушающемся здании проживает семья с детьми. Семейство живет здесь поколениями. По словам Шаймухановой, жильцы не лишены помощи государства, однако они сами не хотят улучшать жилищные условия.

Дом пока не признали аварийным, однако скоро это произойдет. В этом случае семье придется решать, что делать дальше.

Лариса Шаймуханова подчеркнула, что жильцов дачи никто не будет снимать с очереди и лишать господдержки. Семья сможет получить субсидию на приобретение новой недвижимости или льготные выплаты.

Дача Кривдиной, являющая памятником архитектуры, пребывает в плачевном состоянии. У дома протекает крыша, а башня завалилась на бок. Жилой является лишь половина дачи. В остальных помещениях лежит строительный мусор.

Фото: Piter.TV