В СПбГУ разрабатывают аналог SWIFT

Отмечается, что разрабатываемая система отличается прозрачностью операций.

Ученые СПбГУ начали разработку аналога глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Этим занимается Центр технологий распределенных резервов вуза, сообщили РИА Новости.

Принцип создания международной системы межбанковских финансовых сообщений предполагает, что каждая страна-участница хранит часть программного кода и базы данных. Таким образом, исчезает риск еправомерного отключения любого банка от обмена финансовыми сообщениями. Технологии распределительных реестров, в том числе блокчейн, гарантируют доступ к технологии.

В СПбГУ считают, что обладают всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, чтобы создать аналог SWIFT. Преимуществом новой системы станет ее независимость и прозрачность. Ее в полной мере нет ни в системе, разработанной Центробанком, ни в Китае.

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