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Разогнавший пробку в Московском районе регулировщик с зонтиком рассказал о своих мотивах

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Молодой человек добровольно вышел на проезжую часть и стал регулировать потоки машин.

Житель Московского района выступил в качестве регулировщика и помог разгрузить перекресток Кубинской и Ленинской улиц. Молодой человек рассказал "Невским Новостям", что увидел затор из окна дома и решил помочь.

Утром 26 января на перекрестке сломался светофор. Так как перекресток является оживленным, это привело бы к серьезным пробкам. Петербуржец решил стать регулировщиком и вместо жезла использовал зонтик.

По словам Дениса Мельника, из подручных средств у него был только зонт и знание ПДД по регулировке. Молодой человек  надеялся, что автомобилисты поймут его знаки. Сам он является водителем, получил права полгода назад.

Пользователи оценили поступок местного жителя. 

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: пдд, регулировка перекрестка, регулировщик, сломанный светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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