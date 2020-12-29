Разогнавший пробку в Московском районе регулировщик с зонтиком рассказал о своих мотивах

Молодой человек добровольно вышел на проезжую часть и стал регулировать потоки машин.

Житель Московского района выступил в качестве регулировщика и помог разгрузить перекресток Кубинской и Ленинской улиц. Молодой человек рассказал "Невским Новостям", что увидел затор из окна дома и решил помочь.

Утром 26 января на перекрестке сломался светофор. Так как перекресток является оживленным, это привело бы к серьезным пробкам. Петербуржец решил стать регулировщиком и вместо жезла использовал зонтик.

По словам Дениса Мельника, из подручных средств у него был только зонт и знание ПДД по регулировке. Молодой человек надеялся, что автомобилисты поймут его знаки. Сам он является водителем, получил права полгода назад.

Пользователи оценили поступок местного жителя.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"