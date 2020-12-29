Разогнавший пробку в Московском районе регулировщик с зонтиком рассказал о своих мотивах

Житель Московского района выступил в качестве регулировщика и помог разгрузить перекресток Кубинской и Ленинской улиц. Молодой человек рассказал "Невским Новостям", что увидел затор из окна дома и решил помочь.
Утром 26 января на перекрестке сломался светофор. Так как перекресток является оживленным, это привело бы к серьезным пробкам. Петербуржец решил стать регулировщиком и вместо жезла использовал зонтик.
По словам Дениса Мельника, из подручных средств у него был только зонт и знание ПДД по регулировке. Молодой человек надеялся, что автомобилисты поймут его знаки. Сам он является водителем, получил права полгода назад.
Пользователи оценили поступок местного жителя.
Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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