Площадь будущей школы в Красногвардейском районе увеличили на семь тыс. "квадратов"

Высоту учебного заведения изменили с 18 до 25 метров.

К решению увеличить площадь новой школы в Красногвардейском районе пришли на совещании Александра Беглова с городским правительством.

Учебное заведение возведут на территории, ограниченной Пискаревским проспектом, Муринской дорогой, береговой линией Муринского ручья, административной границей Петербурга и береговой линией Большой Охты.

Высоту школы изменили с 18 до 25 метров.

Школу планируется построить на территории предприятия "Ручьи". Здесь возводится крупный жилой массив "Цветной город". Объекты социальной инфраструктуры здесь необходимы. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга проверила ход строительства школы на Муринской дороге.

Фото: пресс-служба Смольного