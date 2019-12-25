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Площадь будущей школы в Красногвардейском районе увеличили на семь тыс. "квадратов"
Сегодня, 20:32
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Площадь будущей школы в Красногвардейском районе увеличили на семь тыс. "квадратов"

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Высоту учебного заведения изменили с 18 до 25 метров.

К решению увеличить площадь новой школы в Красногвардейском районе пришли на совещании Александра Беглова с городским правительством.

Учебное заведение возведут на территории, ограниченной Пискаревским проспектом, Муринской дорогой, береговой линией Муринского ручья, административной границей Петербурга и береговой линией Большой Охты.

Высоту школы изменили с 18 до 25 метров. 

Школу планируется построить на территории предприятия "Ручьи". Здесь возводится крупный жилой массив "Цветной город". Объекты социальной инфраструктуры здесь необходимы.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга проверила ход строительства школы на Муринской дороге.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: красногвардейский район, новая школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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