Автостоянку на улице Бутлерова затопило кипятком

Вода разлилась по площади примерно в 1000 квадратных метров.

Днем 23 июля в Калининском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Возле дома №40 на улице Бутлерова прорвало трубу с горячей водой. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, кипяток затопил автостоянку. Вода разлилась по площади примерно в 1000 квадратных метров. В горячей луже оказались шесть машин. Автовладельцы постарались отогнать их подальше, в безопасное место. Никто из людей не пострадал.

В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" подтвердили, что на улице Бутлерова произошло технологическое нарушение, которое привело к вытеканию горячей воды на поверхность. На место происшествия незамедлительно прибыла аварийная бригада для локализации и последующей ликвидации дефекта. Опасное место огорожено.

Также в ГУП "ТЭК СПб" подчеркнули, что прорыв трубы произошел на территории незаконной парковки, поэтому автомобилей там не должно было быть. Однако несмотря на это, на место коммунальной аварии пригласили сотрудников страховой компании для оценки размера нанесенного ущерба. Деньги будут выплачены автовладельцам в рамках действующего законодательства.

Ранее мы писали, что на улице Жака Дюкло из-под земли забил фонтан холодной воды.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб