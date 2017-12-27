Разгром: игра СКА и "Адмирал" закончилась со счётом 7:2

СКА установил рекорд Континентальной хоккейной лиги.

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА одержал победу над "Адмиралом" – 7:2. В составе петербуржцев заброшенными шайбами отличились Патрик Херсли, Сергей Калинин, Илья Каблуков и Николай Прохоркин, набравший пять (4+1) очков. За гостей шайбы забросили Самвел Мнацян и Вадим Перескоков

Нападающий Николай Прохоркин стал автором 16-го хет-трика в регулярных чемпионатах КХЛ и третьим после Евгения Дадонова и Никиты Гусева хоккеистом СКА, забросившим четыре шайбы в одной встрече. По числу покеров питерские армейцы теперь делят первое место в истории лиги с магнитогорским "Металлургом".

Петербургский клуб в процентом соотношении набрал 78,57% очков. В этом сезоне СКА выиграл 45 из 52 встреч, набрав 132 очка.

Отметим, в следующем матче в Петербурге 20 января СКА примет "Амур" из Хабаровска.

Фото: ВКонтакте / Хоккейный клуб СКА