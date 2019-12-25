  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Растерянный голый мужчина разгуливал у ТЦ на Пражской улице
Сегодня, 13:40
311
himif

Растерянный голый мужчина разгуливал у ТЦ на Пражской улице

0 0

Полиция забрала мужчину в отдел.

Днем 1 марта у ТЦ "Южный полюс" на Пражской улице полиция задержала голого мужчину. Как рассказала "Фонтанка", нудиста сначала не пустили в сам торговый центр, и мужчина разлегся на прогревающейся машине поблизости.

Диалог владельца авто со странным горожанином явно не завязался, и на место приехала полиция. Отмечается, что голый мужчина вел себя спокойно, но выглядел растерянным. Полицейские усадили чудака в автозак и увезли в отдел.

Ранее мы рассказывали, что в полиции началась проверка после аварии со служебным авто в Василеостровском районе.

Фото: "Мегаполис"

Теги: нудист, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии