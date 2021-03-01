В полиции началась проверка после аварии со служебным авто Василеостровском районе

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры полицейского автомобиля.

В понедельник, 1 марта, около восьми часов вечера на Морской набережной столкнулись машина марки "Киа" и служебный "Форд", сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По предварительной информации, петербурженка, управлявшая "Киа" не предоставила преимущество в движении из-за чего произошло столкновение с полицейской машиной. Пострадали трое сотрудников полиции и два гражданина, которых доставляли из одного отдела в другой.

С различными травмами их госпитализировали. По факту аварии проводится проверка сообщили в пресс-службе.

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Видео: Piter.TV