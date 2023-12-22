Расследование гибели Раиси доведут до конца, заявил посол в России

Казем Джалали прокомментировал дальнейшую работу страны по внешней политике.

Расследование гибели иранского президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц будет доведено до конца, а результаты затем будут переданы Верховному лидеру Ирана и народу. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал иранский посол в Москве Казем Джалали.

Все наши руководители сосредоточили свои усилия для того, чтобы провести церемонию похорон, естественно, мы доведем до конца расследование, и, безо всякого сомнения, Исламская Республика Иран и соответствующие министерства и органы уже начали расследование. Казем Джалали, посол Ирана в Москве

Иностранный дипломат заметил, что внешнеполитический курс страны после выборов главы государства не изменится, так как он находится в ведении Верховного лидера страны в соответствии с местной Конституцией.

Посол Ирана в России отметил "двоякость" соболезнований США.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live