С таким заявлением выступил представитель генеральной прокуратуры США.

Распространителей коронавируса приравняют к террористам. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора США Джеффри Розен в Politico. Чиновник отметил, что статья о терроризме будет грозить тем, кто специально распространяет инфекцию.

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Розен выступил с соответствующим обращением к высшим политикам страны. Американец напомнил, что коронавирус попадает под определение "биологический агент". В Генпрокуратуре заявили, что могут столкнуться со случаями намеренного инфицирования местного населения COVID-19. Еще 23 марта экстремисты из США призывали заражать коронавирусом американских евреев и полицию.

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