Расписание автобуса №446 маршрутом из Красного Села до Хвойного изменится с 25 июля

Теперь на маршруте по утрам будней автобусы будут курсировать каждые полчаса.

Расписание автобусного маршрута №446 из Красного Села в поселок Хвойный в Петербурге изменяется с 25 июля. Об этом 24 июля рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

По информации городского комитета по транспорту, теперь на маршруте по утрам будней автобусы будут курсировать каждые полчаса. Ежедневно с понедельника по пятницу планируется по 28 рейсов. Также скорректировано расписание движения автобусов с учетом прибытия и отправления пригородных электропоездов.

Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута. Пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"

Ранее на Piter.TV: более 14 млн пассажиров перевезено по тактовым маршрутам СЗППК за полгода.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер); пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"