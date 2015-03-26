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Расписание автобуса №446 маршрутом из Красного Села до Хвойного изменится с 25 июля
Сегодня, 19:40
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Расписание автобуса №446 маршрутом из Красного Села до Хвойного изменится с 25 июля

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Теперь на маршруте по утрам будней автобусы будут курсировать каждые полчаса.

Расписание автобусного маршрута №446 из Красного Села в поселок Хвойный в Петербурге изменяется с 25 июля. Об этом 24 июля рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". 

По информации городского комитета по транспорту, теперь на маршруте по утрам будней автобусы будут курсировать каждые полчаса. Ежедневно с понедельника по пятницу планируется по 28 рейсов. Также скорректировано расписание движения автобусов с учетом прибытия и отправления пригородных электропоездов.

Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок" 

Ранее на Piter.TV: более 14 млн пассажиров перевезено по тактовым маршрутам СЗППК за полгода. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер); пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"

Теги: комитет по транспорту петербурга, расписание автобуса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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