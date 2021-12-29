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За нападение с баллончиком на сотрудника ККИ петербуржцу назначили условный срок
Сегодня, 14:30
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За нападение с баллончиком на сотрудника ККИ петербуржцу назначили условный срок

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Мужчина не хотел отдавать имущество кафе, которое занимало участок незаконно.

Красносельский районный суд огласил приговор мужчине, который распылил газовый баллон в сторону сотрудника комитета по контролю за имуществом Петербурга. Об этом 24 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Комитет следит за тем, чтобы городская земля и помещения не использовались без договора аренды. Осужденный работал администратором незаконного летнего кафе. 13 июля 2021 года из-за Никиты Семенова сотрудник ККИ получил химической ожог лица и шеи легкой степени. Инспектор собирался изъять вещи мужчины на законным основаниях на набережной Матисова канала. В целом повреждение оценили как несерьезное, то есть оно не причинило вред здоровью. 

Семенов признал вину и раскаялся. По месту работы характеризуется положительно. Он направил извинения в Комитет. Имеет на иждивении бабушку. С учетом всех факторов суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: имущество, кки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Статьи,

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