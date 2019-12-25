Жители страны поделились планами на майские праздники и летние отпуска.

Раскрыты планы россиян на летние отпуска. Об этом рассказали представители ВЦИОМ со ссылкой на собственное социологическое исследование. Эксперты заявили, что около 60% жителей страны собираются провести отпуска на дачном участке или дома. Почти 30% опрошенных надеются отправиться в путешествие по России, а 3% рассчитывают выехать за границу.

Социологи отметили, что 11% россиян хотят посетить другой город в стране, 6% ходят добраться от Черноморского побережья Кавказа, 4% - отдохнуть в Крыму, по 2% - поехать в страны бывшего СНГ (Абхазию, Белоруссию и Армению), 1% предпочитает выехать на отдых в страны Прибалтики.

В топе популярных российских городов для проведения отпуска россияне назвали Петербург и Краснодар. Успехом среди иностранных направлений пользуются Турция, Египет и ОАЭ.

Большинство россиян перестали гулять из-за коронавируса.