Ученые поняли, что сперматозоид может двигаться не только из-за колебаний жгутика.

Раскрыта загадка движения сперматозоидов. Соответствующее исследование выпустили ученые в научном издании Science Advances. Специалисты изучили данные о движении сперматазоидов во время оплодотворения. Работа проводилась при помощи микроскопа и камеры, которая позволяет снимать со скоростью 55 тысяч кадров в секунду.

Ученым удалось опровергнуть предположение о том, что сперматозоид перемещается исключительно благодаря колебательным движениям жгутика. Из-за строения жгутика он вынужден двигаться по кругу. Однако сам сперматазоид на самом деле движется вокруг своей оси. Подобная асимметрия помогает достичь правильного движения в сторону яйцеклетки.

Данное открытие позволит ученым подробнее понять феномен движения мужских гамет. В будущем это позволит частично решить вопрос мужского бесплодия.

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