Оказывается, что эти желеобразные сферы принадлежат кальмарам.

Раскрыта тайна огромных студенистых шаров у берегов Норвегии. Вопрос вызвал споры в научном сообществе – новая информация была раскрыта совсем недавно, передает портал "Популярная механика".

Находку обнаружили на западном побережье Норвегии дайверы: в воде был замечен странный желеобразный шар, внутри которого была заметна тёмная полоса. Сфера будто "парила" в воде. Всего с 1985 года в Норвегии и в Средиземном море было зарегистрировано более сотни подобных находок. Собрать образцы из сферы удалось в 2019-м году, удалось раскрыть происхождение шара.

Дайверам удалось взять образец ткани с поверхности шаров, покрытых слизью. Образцы поместили в пластиковые бутылки, после чего их поставили в холодильник. По результатам ДНК-теста выяснилось, что ткани принадлежат кальмарам вида Illex coindetii. Самки вида в период размножения оставляют в воде плавучие шары из слизи – так яйца сохраняются в безопасности. В каждом из шаров могут находиться до сотен тысяч крошечных яиц.

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Фото: livescience.com (Ringvold, H., Taite, M., Allcock, A.L. et al.)