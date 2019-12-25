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Раскрыта причина помутнения воды в Нижнем Буферном пруду в Петербурге
Сегодня, 16:15
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fvbykov

Раскрыта причина помутнения воды в Нижнем Буферном пруду в Петербурге

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Вода будет оседать долго, отметили в Смольном.

Стало известно, из-за чего в Петербурге 7 июня помутнела вода в Нижнем Буферном пруду, расположенном в Приморском районе города вдоль Планерной улицы. Причиной изменения цвета воды стали очистные работы на дне водоема.

Как сообщили "Невским новостям" в комитете по природопользованию, работы  проводит СПБ ГУП "Экострой", это естественный процесс. Предполагается, что вода оседать будет достаточно долго, порядка месяца. Работы должны завершиться на следующей неделе.

Ранее интернет-пользователи предположили, что проводится углубление дна, поэтому наверх поднялся ил. Некоторые подписчики группы отличились шутливыми комментариями: по их мнению, теперь пруд напоминает водоёмы Вьетнама.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: вода, комитет по природопользованию, пруд, экология
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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