Раскрыта причина помутнения воды в Нижнем Буферном пруду в Петербурге

Вода будет оседать долго, отметили в Смольном.

Стало известно, из-за чего в Петербурге 7 июня помутнела вода в Нижнем Буферном пруду, расположенном в Приморском районе города вдоль Планерной улицы. Причиной изменения цвета воды стали очистные работы на дне водоема.

Как сообщили "Невским новостям" в комитете по природопользованию, работы проводит СПБ ГУП "Экострой", это естественный процесс. Предполагается, что вода оседать будет достаточно долго, порядка месяца. Работы должны завершиться на следующей неделе.

Ранее интернет-пользователи предположили, что проводится углубление дна, поэтому наверх поднялся ил. Некоторые подписчики группы отличились шутливыми комментариями: по их мнению, теперь пруд напоминает водоёмы Вьетнама.

Фото: vk.com/spb_today