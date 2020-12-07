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В Петербурге ищут археологов для раскопок на месте средневекового шведского города на Охте
Сегодня, 8:59
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В Петербурге ищут археологов для раскопок на месте средневекового шведского города на Охте

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На территории древнего поселения сейчас находится гостиница "Охтинская".

В Северной столице ищут специалистов для участия в археологических раскопках на месте средневекового шведского города Ниен. Об этом сообщила пресс-служба Красногвардейского района Петербурга.

Древнее поселение находилось в устье Охты в XVII в. Сразу после основания Петербурга там была основана русская слобода. Сейчас там находится гостиница "Охтинская", а в перспективе планируется строительство ЖК для судей Верховного суда.

Ожидается, что раскопки будут проходить с июля по декабрь 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Unsplash (Trnava University)

Теги: археология, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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