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Расходы на сборы ребенка в школу в Петербурге выросли на 5%
Сегодня, 8:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Расходы на сборы ребенка в школу в Петербурге выросли на 5%

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В этом году родители школьников потратят в среднем 13 700 рублей.

Расходы на сборы ребенка в школу в Петербурге за год выросли в среднем на 5%. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие родители школьников из городов-миллионников. 

В Петербурге прирост средних расходов на подготовку к школе за год составил 5%. В этом году родители школьников потратят в среднем 13 700 рублей, в прошлом году – 13 100 рублей, в 2021 – 10 000 рублей, в 2020 и 2019 годах – 8 500 и 8 000 рублей.

На подготовку ребенка к учебному году родители из Москвы в среднем потратили 15 000 рублей.

Ранее петербургский Роспотребнадзор дал советы по адаптации ребёнка к школе.

Фото: unsplash

Теги: дети, сборы, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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