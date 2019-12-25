Расходы на сборы ребенка в школу в Петербурге выросли на 5%

В этом году родители школьников потратят в среднем 13 700 рублей.

Расходы на сборы ребенка в школу в Петербурге за год выросли в среднем на 5%. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие родители школьников из городов-миллионников.

В Петербурге прирост средних расходов на подготовку к школе за год составил 5%. В этом году родители школьников потратят в среднем 13 700 рублей, в прошлом году – 13 100 рублей, в 2021 – 10 000 рублей, в 2020 и 2019 годах – 8 500 и 8 000 рублей.

На подготовку ребенка к учебному году родители из Москвы в среднем потратили 15 000 рублей.

Ранее петербургский Роспотребнадзор дал советы по адаптации ребёнка к школе.

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