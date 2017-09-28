Расходы на охрану окружающей среды Петербурга увеличат

Также приобретут новую специальную технику и отремонтируют действующую.

Расходы на охрану окружающей среду Петербурга увеличат до 4,5 млрд рублей. В этом году они составили 3,28 млн рублей. Об этом пишет ЗАКС.ру со ссылкой на председателя комитета экологии и природопользования Михаила Страхова.

Расходы на охрану водных объектов, предотвращение затоплений и ликвидации их последствий составят 882,5 млн рублей. В 2023 году планируют убрать 334 водных объекта, расчистить русла рек, восстановить экологию водоемов и другое. Также приобретут новую специальную технику и отремонтируют действующую. Специалисты устранят свалки, терриконы, увеличат количество пунктов приема опасных отходов.

Субсидии на возмещение затрат по содержанию и эксплуатации специализированной техники составят порядка 345 млн рублей, на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и захоронение ТКО – 109,6 млн, проведение государственного экологического мониторинга – порядка 35 млн рублей. Общие расходы комитета составят в 2023 году 4,5 млрд рублей, в 2024 году – 4,3 млрд рублей, в 2025 – 3,7 млрд рублей.

Ранее стало известно, когда начнут ликвидировать "приморскую свалку". В 2020 года профильный комитет Смольного оценивал вред, нанесенный окружающей среде. Затем документы согласовывало Минприроды.

Фото: Piter.tv

