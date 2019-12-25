Напомним, что до 30 апреля запрещено посещение всех спортивных и детских площадок в Северной столице.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что расходы на дезинфекцию детских площадок для МО будут нецелевыми. Об этом говорится в обращении КСП на имя председателя совета МО Всеволода Беликова.

Отмечается, что контрольно-счетная палата считает эти траты нецелевыми.

Принимая решение о правомочности выполнения за счет средств местного бюджета работ по дезинфекции оборудования детских, спортивных площадок необходимо исходить из того, что у органов местного самоуправления отсутствуют необходимые для этого полномочия сказано в сообщении.

О проведении дезинфекции детских площадок уже публично уже отчитались МО "Невская застава", "Ульянка", "Владимирский округ", "Васильевский", "Стрельна".

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура нашла открытые детские площадки в Выборгском районе.

Фото:Piter.TV