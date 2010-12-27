Расцвет криминала: туристические зоны Туниса больше не безопасны

Популярная для российских туристов страна стала убежищем для террористов.

СМИ Туниса сообщают о произошедшем в стране вооруженном нападении, которое некоторые источники считают терактом. В четверг, 12 июля, на офицеров местной полиции, патрулировавших туристический пляж при отеле, напал вооружённый злоумышленник.

Преступник был схвачен, а полицейские находятся в больнице. Происшествие случилось на территории одного из отелей, который должен был стать безопасным местом для отдыхающих. Следствие продолжает выяснять обстоятельства инцидента. По одной из версий, злоумышленник намеревался взорвать отель.

Данное происшествие далеко не единственное. В 2015 году террористы напали на два отеля на побережье: погибло 27 человек, десятки получили ранения. В том же году произошёл захват заложников в тунисском Национальном музее Бардо. Террористы захватили 200 человек, 23 человека погибло, из них 20 были иностранными туристами. Случались и другие теракты.

Тунисские власти пытаются вернуть туристам чувство безопасности, однако постоянные нападения красноречиво свидетельствуют о том, что страна не безопасна для посещения. Положение в Тунисе напряжённое, власти не в состоянии предупредить все факторы, представляющие угрозу для туристов. Так, в начале года по стране прокатилась волна антиправительственных митингов, которые быстро переросли в массовые беспорядки. Погромы случились в 20 городах Туниса. Эти волнения послужили причиной снижения потока туристов.

Помимо народных волнений, вызванных повышением цен и безработицей, в Тунисе наблюдается рост активности исламских террористов, в том числе организации, запрещенной на территории России - ИГИЛ. Эксперты отмечают, что африканское государство становится "кузницей кадров" для джихадистов (четвёртое место среди "стран-поставщиков" боевиков). Несколько дней назад власти Италии выслали из страны тунисца, связанного с террористами. Интерпол, в свою очередь, проверяет все суда, отправляющиеся из Туниса в Европу.

Несмотря на все проблемы, власти Туниса отказываются от международной помощи. Вместо этого увеличивается количество полицейских патрулей, которые, как показало недавнее нападение, не способны гарантировать безопасность отдыхающих. Случаются и вовсе курьёзные случаи: в тунисском порту по подозрению в терроризме было задержано грузовое судно Ural, следовавшее из Новороссийска. МИД России опроверг, что Ural вёз какой-либо военный груз, а экипаж как-то связан с террористами. Но задержанных до сих пор не отпустили.

С такой обострившейся угрозой терактов не вызывает удивления тот факт, что туристический поток в Тунис неизбежно снижается.

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