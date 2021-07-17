В МВД задержали одного из подозреваемых в убийстве.

Расчленённое тело женщины обнаружили в Томске. Об этом рассказали местные жители. Известно, что часть туловища погибшей была найдена на лестничной площадке по улице Грачева, а вторая - у мусорной урне.

В правоохранительных органах отметили, что в день трагедии (два дня назад) 43-летняя Ольга Мирченко выпивала в компании двоих мужчин. Они пригласили ее в гости. Один из них - 63-летний Александр Зимченко задержан полицией. Он отрицает свою причастность к произошедшему и считает, что в убийстве может быть виноват его приятель. Он сообщил, что тот начал приставать к Ольге, но женщина отказала ему в интиме. После этого подозреваемый якобы ударил жертву по лицу, а затем взял в руки нож. На теле жертвы найдено 12 ранений.

Предположительно, чтобы скрыть следы преступления, Зимченко купил ножовку. С ее помощью преступники избавились от тела погибшей. В настоящее время личность второго злоумышленника установлена. Он еще не пойман.

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Видео: Telegram / Life Shot