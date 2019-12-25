Раньше срока завершена реконструкция теплосетей в квартале 16 Шувалово-Озерки

Реконструкция повысит комфорт в 15 зданиях, в том числе 8 жилых домах и 3 учебных заведениях.

Для бесперебойного теплоснабжения восьми тысяч горожан в Выборгском районе Петербурга с опережением срока на 2 месяца проведена реконструкция тепловых сетей. ГУП "ТЭК СПб" заменило 2 880 метров труб на территории квартала 16 Шувалово-Озерки. В настоящее время завершается восстановление благоустройства, рассказали в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Реконструкция повысит комфорт в 15 зданиях, в том числе 8 жилых домах и 3 учебных заведениях. Работы на объекте велись круглогодично, начиная с марта 2021 года. Местные жители были обеспечены теплом и горячей водой по временной тепловой сети.

В ходе работ специалисты заменили старые трубопроводы на новую сеть из гибких труб отечественного производства, а также стальных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции. Тепловые сети снабжены системой оперативно-дистанционного контроля, которая следит за герметичностью и целостностью гидроизоляции труб и при выявлении нарушений сигнализирует о возможных утечках.

Также раньше срока была завершена реконструкция наружного освещения на Цветочной улице.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению