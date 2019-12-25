Раненого лосёнка нашли около поселка Коммунары

У животного рваные раны на задней ноге, при этом он передвигался самостоятельно.

На дороге около поселка Коммунары в Приозерском районе Ленобласти нашла раненого лосенка. Его лечением займутся специалисты контактного зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба регионального Комитета по животному миру.

У животного рваные раны на задней ноге, при этом он передвигался самостоятельно. Как он получил такое ранение, не известно. Не исключается, что на него могла напасть собака.

Лечить лосенка будут специалисты контактного зоопарка "Приют Белоснежки".

Ранее стало известно, что волчица загрызла домашнего кота в посёлке Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Комитет по животному миру Ленинградской области