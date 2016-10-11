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Раненных журналистов из Сирии доставили в Россию
Сегодня, 12:05
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Shdaria
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Раненных журналистов из Сирии доставили в Россию

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В Россию вернулись журналисты из Сирии.

7 ноября на подмосковный аэродром Чкаловский приземлился вертолет с журналистами из Сирии. 

Напомним, российские журналисты были ранены в Дейр-эз-Зоре. Известно, что Илью Ушенина, Тимура Воронова (НТВ),  Константина Худолеева и Дмитрия Стародубского ("Звезда") госпитализировали сразу эе, после посадки вертолета. Лечение репотртеров продолжится в госпитале.

Напомним, что репортеры известных телеканалов получили травмы при взрыве управляемого фугаса 6 ноября. Известно, что на том месте происходило разминирование освобожденного от боевиков города. Кроме того, при взрыве пострадали несколько военных.

Теги: журналисты , журналисты из сирии вернулись , новости россии , сирия
Категории: Новости России Лента новостей Новости СПб

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