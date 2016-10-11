Раненных журналистов из Сирии доставили в Россию

В Россию вернулись журналисты из Сирии.

7 ноября на подмосковный аэродром Чкаловский приземлился вертолет с журналистами из Сирии.

Напомним, российские журналисты были ранены в Дейр-эз-Зоре. Известно, что Илью Ушенина, Тимура Воронова (НТВ), Константина Худолеева и Дмитрия Стародубского ("Звезда") госпитализировали сразу эе, после посадки вертолета. Лечение репотртеров продолжится в госпитале.

Напомним, что репортеры известных телеканалов получили травмы при взрыве управляемого фугаса 6 ноября. Известно, что на том месте происходило разминирование освобожденного от боевиков города. Кроме того, при взрыве пострадали несколько военных.