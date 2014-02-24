Петербургский суд рассмотрел дело о хищении криптовалюты

В суде отметили, что криптовалюта используется как средство платежа, инвестиций и накопления сбережений, то есть имеет материальную ценность, то есть тоже является имуществом.

Петербургский суд рассмотрел дело, в котором фигурировала криптовалюта. Ее "арестовали" у обвиняемого, сообщила 5 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В 2017 году потерпевший Петр купил криптовалюту Эфириум в объеме 7000 и хранил в криптокошельке. По версии следствия, обвиняемый Василий получил сведения о кошельке и незаконным способом перевел крипту на свой кошелек. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Преступления в сфере компьютерной информации" и "Кража". Следствие установило, что у Василия содержатся 24 криптокошелька, в которых есть криптовалюта Петра. Он не потратил 4 000 ЕТН.

Сторона обвинения попросила эти криптокошельки арестовать. Требование было удовлетворено.

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