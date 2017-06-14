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Владислав Радимов назанчен старшим тренером "Зенита-2"
Сегодня, 19:40
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Rybka123
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Владислав Радимов назанчен старшим тренером "Зенита-2"

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Наставник ранее руководил командой на протяжении четырех лет.

Петербургский клуб "Зенит-2" назначил на пост старшего тренера Владислава Радимова. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Наставник ранее уже возглавлял команду с Невы в период с 2013-го по 2017-й года, а затем повышал свою тренерскую квалификацию, параллельно занимая должность координатора юношеских команд "Зенита". Вместе с Радимовым командой будут руководить Дмитрий Давыдов и Борис Постнов.
 

Напомним, что 4 сентября "Зенит-2" после восьми поражений в девяти играх по обоюдному решению расторг контракт с Александром Горшковым. Клуб поблагодарил наставника за сотрудничество и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: владислав радимов , зенит-2 , футбольный клуб зенит
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Зенит

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