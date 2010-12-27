Радимов признался, что болельщики "Спартака" когда-то оскорбляли его жену

Своим заявлением тренер "Зенита"-2 поддержал Артема Дзюбу.

Бывший футболист "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита"-2 Владислав Радимов рассказал RT, что ему тоже когда-то досталось от болельщиков.

— Раньше во время матча со "Спартаком" в Москве весь стадион хором оскорблял мою жену Татьяну Буланову. Конечно, было неприятно. Поэтому Дзюбу я прекрасно могу понять, — поделился Радимов.

При этом он считает, что подобное поведение фанатов может подхлестнуть Дзюбу и оказать на него даже положительный эффект.

Напомним, минувшем туре чемпионата России по футболу фанаты "Спартака" скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Такая же ситуация произошла на матче сборных России и Сан-Марино.

Ранее на Piter.TV: Александр Медведев считает, "война" между "Зенитом" и "Спартаком" будет только на поле. Матч между командами двух столиц пройдет в Петербурге 1 декабря.

Фото: Вконтакте/Зенит-2