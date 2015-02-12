Работники Burger King в Москве избили двух посетителей

В МВД ведут доследственную проверку по факту заявления от пострадавших.

В Москве избиты посетители"Бургер кинга". Об этом журналистам ТАСС рассказали собственные источники в правоохранительных органах. Собеседник издания уточнил, что с заявлением в полицию обратились два молодых человека. Они рассказали, что сотрудники заведения быстрого питания в центре столицы напали на них, причинив телесные повреждения. Инцидент якобы произошел на Ленинском проспекте.

В полицию поступили заявления от двух молодых людей о том, что в ресторане Burger King на Ленинском проспекте три сотрудника ресторана нанесли им телесные повреждения. Начата доследственная проверка. источник ТАСС

В настоящее время подробностей о причинах и обстоятельствах конфликта нет.

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Фото: Piter.tv