Тимур Салихов признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ.

Напавшему на омоновца в Москве бизнесмену дали два года колонии общего режима. Об этом сообщили журналистам "РИА Новостей" представители пресс-службы Тверского суда столицы. По данным Ольги Бондаревой, речь идет о Тимуре Салихове, который подозревался в нападении на представителя Росгвардии во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

16 марта 2021 года Твынесен приговор о признании Тимура Салихова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. пресс-служба Тверского суда Москвы

Следственный комитет уточнил, что Салихов около Страстного бульвара несколько раз ударил представителя закона ногой по голове. После этого мужчина скрылся с места инцидента. Позже в видео правоохранителям фигурант уголовного дела признался в произошедшем. Он объяснил, что попал "под влияние толпы". Бизнесмен извинился перед пострадавшим.

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Фото: Piter.tv