Работы будут идти с вечера 24 апреля до утра 25 апреля.

Работы по ремонту Богатырского проспекта закроют съезды ЗСД. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль северной столицы".

С вечера 24 апреля до утра 25 апреля будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальта на Богатырском проспекте, на участке между улицами Яхтенная и Планерная.

В связи с этими работами будет производиться поэтапное закрытие движения по съездам ЗСД:

С 21:30 24.04.2024 до 04:00 25.04.2024:

– Закрыт заезд с Богатырского пр. на ЗСД в сторону Севера. Заезд возможен через развязки: с Приморским пр. или Шуваловским пр.

– Закрыт съезд с ЗСД при движении с Севера на Богатырский пр. Съезд возможен через развязки: с Шуваловским пр. или Приморским пр.

С 01:00 до 06:00 25.04.2024:

– Закрыт заезд с Богатырского пр. на ЗСД в сторону Юга. Объезд осуществляется через развязку с Шуваловским пр.

– Закрыт съезд с ЗСД при движении с Юга на Богатырский пр. Съезд осуществляется на Планерную ул. или на развязке с Шуваловским пр.

Фото: Piter.tv