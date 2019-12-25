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Парковочная зона Пулково будет работать в штатном режиме во время ПМЭФ
Сегодня, 10:06
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Парковочная зона Пулково будет работать в штатном режиме во время ПМЭФ

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Также водители по-прежнему смогут оплатить стоянку онлайн.

Во время проведения ПМЭФ-2023 парковочная зона аэропорта Пулково продолжит работу в стандартном режиме. Об этом сообщил Telegram-канале воздушной гавани.

Пассажирам по-прежнему будут доступны как краткосрочные, так и долгосрочные стоянки в любое время суток: информация о тарифах на парковки и их расположении доступна на сайте Пулково.

Кроме того, водители по-прежнему смогут оплатить стоянку онлайн при помощи QR-кода на парковочном талоне.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково обнаружили бесхозную коробку.

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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